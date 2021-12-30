Об инциденте сообщила в фейсбуке украинская нардепка Елизавета Ясько. Также это подтвердил адвокат Саакашвили Ника Гварамия.
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Нардепка Лиза Ясько записала видео и опубликовала его ночью 30 декабря в фейсбуке. По ее словам, Михеила Саакашвили в 2 ночи по грузинскому времени силой вывезли из госпиталя Гори.
Насильно повалили и в наручниках вывезли в тюрьму в Руставе,
– сказала Ясько.
И добавила, что никто не знает, в каком состоянии Саакашвили, был ли в сознании и так далее. Впрочем, отметила и то, что не вся эта информация подтверждена.
Также адвокат Ника Гварамия коротко отметил в фейсбуке:
Михеила Саакашвили похитили из госпиталя Гори. Куда – неизвестно. Его состояние – неизвестно.
Обратите внимание:
- Накануне, 28 декабря, Саакашвили уже пытались перевезти из Горийского госпиталя. Он пытался сопротивляться, потерял сознание, но в итоге его тогда оставили в медучреждении.
- В тот же день третий президент Грузии Михеил Саакашвили, который осужден и лечится в грузинском госпитале, анонсировал встречу с действующей президентом Саломе Зурабишвили.
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