О своей предстоящей встрече Михеил Саакашвили рассказал после разговора со своим преемником и политическим оппонентом Георгием Маргвелашвили.

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Саакашвили встретится с Зурабишвили

Третий президент Грузии отметил, что его встреча с преемником стала беспрецедентным шагом примирения, чрезвычайно необычным для региона.

Как предложил Георгий Маргвелашвили, в следующий раз мы двое встретимся с действующей президентом Саломе Зурабишвили и отметил, что эта встреча может состояться в ближайшее время,

– рассказал Михеил Саакашвили.

Возвращение Саакашвили в Грузию:

Политик вернулся в Грузию в ночь на 29 сентября.

Саакашвили сразу же задержали и увезли в тюрьму в Руставе, ведь в Грузии ему в 2018 году заочно вынесли приговор – 6 лет тюрьмы.

В тюрьме он объявил голодовку, однако через 50 дней согласился прекратить из-за ухудшения состояния здоровья.

Недавно он встретился со своим преемником. После этой встречи Георгий Маргвелашвили назвал своего предшественника "пленником Путина".

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Публикация Михеила Саакашвили:

У меня была действительно отличная встреча со своим бывшим политическим врагом и преемником, четвертым президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, посетившим меня в камере тюремной больницы. Такая встреча стала беспрецедентным шагом примирения, чрезвычайно необычным для нашего региона. Президент Маргвелашвили назвал меня "личным политическим заключенным Владимира Путина". Как предложил Георгий Маргвелашвили, в следующий раз мы двое встретимся с действующим президентом Саломе Зурабишвили и отметил, что эта встреча может состояться в ближайшее время.