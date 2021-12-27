Они обсудили ряд тем. В частности рассмотрели геополитическую и безопасностную ситуацию Грузии.
Обратите внимание Путин мстит мне, – Саакашвили обратился к украинцам
Во время разговора большое внимание уделили агрессивной политике России, которая связана с Украиной. Мол, это влияет и на безопасность в Грузии.
Какая мотивация у Путина
По словам Маргвелашвили, одна из самых главных целей Владимира Путина, – чтобы Саакашвили арестовали грузины.
Один из важнейших интересов Путина в том, чтобы Саакашвили находился под замком,
– подчеркнул политик.
Он считает, что должны встретиться 3 грузинских президента: действующая – Саломе Зурабишвили, а также бывшие – Саакашвили и Маргвелашвили.
В стране необходим мораторий
Кроме этого, Маргвелашвили предложил мораторий на дела против оппозиции. Он отметил, что политики не могут организовывать переговоры, когда некоторые из них являются обвиняемыми, другие – объектами уголовного преследования.
Он высказался, что это касается дел против лидеров "Единого нацдвижения" Михеила Саакашвили, Ники Мелии, Ники Гварамии, а также – против лидеров партии "Лело" Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.
Главное о ситуации с Саакашвили
- В ночь на 29 сентября Саакашвили вернулся в Грузию в трейлере с молоком.
- Политика сразу задержали и вынесли приговор – 6 лет тюрьмы.
- После этого бывший президент заявил о своей голодовке. С тех пор состояние его здоровья начало резко ухудшаться. Через 50 дней он снова начал есть.
- С первого дня задержания Саакашвили его сторонники устраивают многочисленные акции протеста.
Политик рассказал о состоянии здоровья Саакашвили: смотрите видео