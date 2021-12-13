Такую информацию Саакашвили отметил в своем обращении к украинцам. По его словам, у Путина есть цель – отомстить ему.

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"Путин мстит за то, что я не дал ему захватить мою страну в 2008 году, что провел самые успешные реформы в Грузии и начал помогать проводить их в Украине. За то, что помешал его планам в Одессе", – заверил грузинский политик.

Саакашвили: Я был очень близок к смерти

Он также рассказал, что голодал 50 дней, а его в тюрьме избивали и пытали в течение нескольких недель.

Я был очень близок к смерти. Когда в тюрьме после пыток потерял сознание в течение 20 минут был в полукоматозном состоянии – меня спасла реаниматолог, которая случайно оказалась рядом,

– сказал Саакашвили.

Он добавил, что самым обидным моментом для него был тот, когда на акции за него полиция охотилась за украинскими флагами. Несмотря на это, политик призвал украинцев поддерживать его.

Саакашвили в тюрьме: коротко

Михеил Саакашвили в ночь на 29 сентября вернулся в Грузию.

Впоследствии стало известно, что он спрятался в грузовике с молочной продукцией.

Политика сразу же задержали и отвезли в тюрьму в Рустави.

Саакашвили объявлял голодовку, из-за чего его состояние здоровья существенно ухудшилось.

Сторонники Саакашвили устраивали акцию протеста. Однако правоохранители активистов задерживали.

Полный текст публикации на странице Михеила Саакашвили:

Обращение к украинцам

"Дорогие украинские сограждане! Я уже несколько месяцев нахожусь в пыточной грузинского олигарха Иванишвили, который закрыл меня по приказу Владимира Путина.

Путин мстит за то, что я не дал ему захватить мою страну в 2008 году, что провел самые успешные реформы в Грузии и начал помогать проводить их в Украине. За то, что помешал его планам в Одессе.

Я голодал 50 дней. Меня били, пытали в течение нескольких недель (это все документировано Amnesty International), украинским и грузинским Омбудсменами, и кадры избиения были опубликованы.

Я был очень близок к смерти. Когда в тюрьме после пыток потерял сознание в течение 20 минут был в полукоматозном состоянии – меня спасла реаниматолог, которая случайно оказалась рядом.

Несмотря на все пытки и политические полностью срежиссированные процессы (это оценка Amnestyта других компетентных организаций) – я не сломался.

Больше всего для меня было оскорблением, когда на многочисленной акции в мою поддержку полиция охотилась за украинскими флагами и с остервенением их топтала.

Я обращаюсь к вам за поддержкой. Присоединяйтесь к кампании #FreeMisha на фейсбук, наклейками на машинах и домах!

Люблю вас!”