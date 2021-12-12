Для оценки состояния третьего грузинского президента собрали консилиум врачей. Один из медиков Григол Григолия сообщил, что в декабре 2021 в группу решили включить психиатра.

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Распространилась информация, что Саакашвили ослаб, ему тяжело стоять и говорить. Также у нас есть информация, что он получает большие дозы психотропных веществ, поэтому возникла необходимость посещения консилиумом экс-президента в больнице. И мы посмотрим, какое медикаментозное лечение он получает,

– сказал он.

В свою очередь врач политика отметила, что психотропные препараты ему назначили из-за проблем со сном.

Заключение Саакашвили: что известно

Утром 1 октября Михеил Саакашвили обнародовал в социальных сетях видеообращение, в котором заявил, что вернулся на родину и находится в Батуми.

Грузинская прокуратура сообщила, что третий президент прибыл в родную страну в ночь на 29 сентября. Политик спрятался в грузовике с молочной продукцией.

После заключения он объявил голодовку, а впоследствии, по словам оппозиции, его состояние здоровья ухудшилось. Саакашвили 20 октября согласился на госпитализацию.

Из тюрьмы Саакашвили написал письмо мэру Львова Андрею Садовому, в котором поблагодарил за слова поддержки. Также политик заявил, что он надеется "в ближайшее время вернуться" в Украину.

Экс-президент Грузии 20 ноября прекратил голодовку из-за ухудшения самочувствия. Это произошло после перевода в военный госпиталь в грузинском городе Гори.

Обратите внимание! Против Саакашвили в Грузии возбуждено 4 уголовных дела, по двум из них – он приговорен к шести и трем годам тюрьмы.

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