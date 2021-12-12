Для оцінки стану третього грурзинського президента зібрали консиліум лікарів. Один з медиків Грігол Гріголія повідомив, що у грудні 2021 року до групи вирішили включити психіатра.

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Поширилася інформація, що Саакашвілі ослаб, йому важко стояти та говорити. Також у нас є інформація, що він отримує великі дози психотропних речовин, тому стало необхідним відвідування консиліумом експрезидента в лікарні. І ми подивимося, яке медикаментозне лікування він отримує,

– сказав він.

Своєю чергою лікарка політика зазначила, що психотропні препарати йому призначили через проблеми зі сном.

Ув'язнення Саакашвілі: що відомо

Вранці 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі оприлюднив у соціальних мережах відеозвернення, в якому заявив, що повернувся на батьківщину й перебуває у Батумі.

Грузинська прокуратура повідомила, що третій президент прибув до рідної країни в ніч на 29 вересня. Політик сховався у вантажівці з молочною продукцією.

Після ув'язнення він оголосив голодування, а згодом, за словами опозиції, його стан здоров'я погіршився. Саакашвілі 20 жовтня погодився на госпіталізацію.

З в'язниці Саакашвілі написав листа меру Львова Андрію Садовому, в якому подякував за слова підтримки. Також політик заявив, що він сподівається "найближчим часом повернутись" в Україну.

Експрезидент Грузії 20 листопада припинив голодування через погіршення самопочуття. Це сталося після переведення до військового шпиталю в грузинському місті Горі.

Зверніть увагу! Проти Саакашвілі у Грузії відкрито 4 кримінальні справи, за двома є вироки – його засуджено до шести та трьох років в'язниці.

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