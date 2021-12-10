Саакашвілі дав своє перше інтерв'ю з-за ґрат. Відповіді він давав у письмовій формі.

До теми Історія України та улюблена Ліна Костенко, – Саакашвілі розповів, що читає у в'язниці

Саакашвілі впевнений, що його звільнить народ

Експрезидент наголосив, що на його підтримку на вулиці вийшли більше людей, аніж будь-коли за час незалежності Грузії.

Народ мене звільнить, разом із тиском з боку України та міжнародною спільнотою,

– впевнений політик.

Життя врятували, коли влада йшла на вбивство, – Саакашвілі

Експрезидент Грузії зазначив, що Україна зробила багато у його справі. Він згадав про дзвінки президента Володимира Зеленського грузинській владі, а також наради, які організовує голова ОП Андрій Єрмак. Також політик відзначив активність омбудсменки Людмили Денісової.

Всі вони практично врятували мені життя в останній момент, коли я впав у кому після 50 днів голодування і тортур. І влада явно йшла на вбивство,

– додав Саакашвілі.

Також експрезидент запевнив, що не відмовився б від екстрадиції в Україну, якби це було можливо.

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Головне про ув'язнення Міхеіла Саакашвілі:

Саакашвілі затримали 1 жовтня у Батумі – перед місцевими виборами в Грузії.

Експрезидента звинувачують одразу у кількох справах. За це йому загрожує до 6 років ув'язнення.

Одразу після цього політик оголосив голодування.

Припинив голодування Саакашвілі 20 листопада – після того, як його перевели в госпіталь в Горі.

Їжу політик приймає за спеціальною схемою.

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