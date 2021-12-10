Політик розповів, що майже щодня його відвідують кілька членів парламенту від його партії. Водночас євродепутатів та литовських депутатів до Саакашвілі не впустили. Також політик читає.

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Читаю історію України від Грушевського (Михайла – 24 канал). Також перечитую свою улюблену Ліну Костенко, книги Нассіма Талеба,

– заявив політик.

Саакашвілі розповів, чому повернувся до Грузії

Саакашвілі у листах з в'язниці розповів, що повернувся до Грузії, бо панівна партія "Грузинська мрія" "остаточно обрала російський вектор".

За словами політика, сталося те, що неможливо було уявити.

Саакашвілі наголосив, що у Грузії зареєстрували пропутінську партію, тим часом місцевий уряд відкрито нападає на Захід.

Політик зауважив: колись Грузія була №1 реформатором у світі. Водночас наразі Європейський банк реконструкції та розвитку опублікував доповідь про кінець реформ.

Саакашвілі зізнався, що не попереджав Президента України Володимира Зеленського щодо своїх намірів повернутися на батьківщину.

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