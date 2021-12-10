Политик рассказал, что почти каждый день его посещают несколько членов парламента от его партии. В то же время, евродепутатов и литовских депутатов в Саакашвили не впустили. Также политик читает.

Отметьте В Грузии стартовал суд над Саакашвили по делу тайного пересечения границы

Читаю историю Украины от Грушевского (Михаила – 24 канал). Также перечитываю свою любимую Лину Костенко, книги Нассима Талеба,

– заявил политик.

Саакашвили рассказал, почему вернулся в Грузию

Саакашвили в письмах из тюрьмы рассказал, что вернулся в Грузию, потому что господствующая партия "Грузинская мечта" "окончательно избрала российский вектор".

По словам политика, произошло то, что невозможно было представить.

Саакашвили подчеркнул, что в Грузии зарегистрировали пропутинскую партию, между тем местное правительство открыто нападает на Запад.

Политик заметил: когда Грузия была №1 реформатором в мире. В то же время Европейский банк реконструкции и развития опубликовал доклад о конце реформ.

Саакашвили признался, что не предупреждал Президента Украины Владимира Зеленского по поводу своих намерений вернуться на родину.

В чем грузинские власти обвиняют Саакашвили: смотрите видео