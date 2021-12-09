У тюремних листах третій президент повідомив, що вирішив приїхати на батьківщину саме зараз, бо правляча партія "Грузинська мрія" "остаточно обрала російський вектор".

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Після кількох років загравання олігарха Іванішвілі (експрезидент Грузії – 24 канал) із Заходом сталося те, що неможливо було уявити,

– написав політик.

"У Грузії зареєстрували пропутінську партію, яка відкрила телеканал, уряд відкрито нападає на Захід. Колись Грузія була №1 реформатором у світі, а зараз Європейський банк реконструкції та розвитку опублікував доповідь про кінець реформ", – додав Міхеіл Саакашвілі.

Повернення Саакашвілі в Грузію

Вранці 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі оприлюднив у соціальних мережах відеозвернення, в якому заявив, що повернувся на батьківщину й перебуває у Батумі.

Грузинська прокуратура повідомила, що третій президент прибув до рідної країни в ніч на 29 вересня. Політик сховався у вантажівці з молочною продукцією.

Після ув'язнення він оголосив голодування, а згодом, за словами опозиції, його стан здоров'я погіршився. Саакашвілі 20 жовтня погодився на госпіталізацію.

З в'язниці Саакашвілі написав листа меру Львова Андрію Садовому, в якому подякував за слова підтримки. Також політик заявив, що він сподівається "найближчим часом повернутись" в Україну.

Експрезидент Грузії 20 листопада припинив голодування через погіршення самопочуття. Це сталося після переведення до військового шпиталю в грузинському місті Горі.

Зверніть увагу! Проти Саакашвілі у Грузії відкрито 4 кримінальні справи, за двома є вироки – його засуджено до шести та трьох років в'язниці.

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