Такой вывод вынес консилиум в Грузии. Врачи настаивают, чтобы Саакашвили прошел физическую реабилитацию.

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Также нужно несколько изменить курс медикаментов.

Врачи посещали политика

Медики наведались к Саакашвили 12 декабря, он находится в военном госпитале в Гори.

Важно. В этом госпитале политик лечится после того, как голодал 50 дней. Он согласился на госпитализацию в конце ноября.

У Саакашвили выявили ряд проблем со здоровьем:

парез взгляда;

нарушение равновесия;

астения;

посттравматический синдром;

клинические признаки глубокой депрессии;

анемия.

Саакашвили в тюрьме: коротко о главном

Политик вернулся в Грузию в ночь на 29 сентября.

Попал в страну не обычным способом – ехал в грузовике с молочной продукцией.

Саакашвили сразу задержали и отвезли в тюрьму в Рустави, ведь в Грузии ему в 2018 году заочно вынесли приговор – 6 лет тюрьмы.

В тюрьме он объявил голодовку, однако через 50 дней согласился прекратить из-за ухудшения состояния здоровья.

Сторонники Саакашвили устраивали акцию протеста.

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