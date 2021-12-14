Такой вывод вынес консилиум в Грузии. Врачи настаивают, чтобы Саакашвили прошел физическую реабилитацию.

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Также нужно несколько изменить курс медикаментов.

Врачи посещали политика

Медики наведались к Саакашвили 12 декабря, он находится в военном госпитале в Гори.

У Саакашвили выявили ряд проблем со здоровьем:

  • парез взгляда;
  • нарушение равновесия;
  • астения;
  • посттравматический синдром;
  • клинические признаки глубокой депрессии;
  • анемия.

Саакашвили в тюрьме: коротко о главном

  • Политик вернулся в Грузию в ночь на 29 сентября.
  • Попал в страну не обычным способом – ехал в грузовике с молочной продукцией.
  • Саакашвили сразу задержали и отвезли в тюрьму в Рустави, ведь в Грузии ему в 2018 году заочно вынесли приговор – 6 лет тюрьмы.
  • В тюрьме он объявил голодовку, однако через 50 дней согласился прекратить из-за ухудшения состояния здоровья.
  • Сторонники Саакашвили устраивали акцию протеста.

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