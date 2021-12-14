Такой вывод вынес консилиум в Грузии. Врачи настаивают, чтобы Саакашвили прошел физическую реабилитацию.
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Также нужно несколько изменить курс медикаментов.
Врачи посещали политика
Медики наведались к Саакашвили 12 декабря, он находится в военном госпитале в Гори.
У Саакашвили выявили ряд проблем со здоровьем:
- парез взгляда;
- нарушение равновесия;
- астения;
- посттравматический синдром;
- клинические признаки глубокой депрессии;
- анемия.
Саакашвили в тюрьме: коротко о главном
- Политик вернулся в Грузию в ночь на 29 сентября.
- Попал в страну не обычным способом – ехал в грузовике с молочной продукцией.
- Саакашвили сразу задержали и отвезли в тюрьму в Рустави, ведь в Грузии ему в 2018 году заочно вынесли приговор – 6 лет тюрьмы.
- В тюрьме он объявил голодовку, однако через 50 дней согласился прекратить из-за ухудшения состояния здоровья.
- Сторонники Саакашвили устраивали акцию протеста.
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