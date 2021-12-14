Такий висновок виніс консиліум у Грузії. Лікарі наполягають, аби Саакашвілі пройшов фізичну реабілітацію.
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Також потрібно дещо змінити курс медикаментів.
Лікарі відвідували політика
Медики навідались до Саакашвілі 12 грудня, він перебуває у військовому госпіталі в Горі.
У Саакашвілі виявили низку проблем зі здоров'ям:
- парез погляду;
- порушення рівноваги;
- загальна слабкість;
- посттравматичний синдром;
- клінічні ознаки глибокої депресії;
- анемія.
Саакашвілі у в'язниці: коротко про головне
- Політик повернувся до Грузії в ніч на 29 вересня.
- Потрапив в країну не у звичайний спосіб – їхав у вантажівці з молочною продукцією.
- Саакашвілі одразу ж затримали і відвезли до в'язниці у Руставі, адже у Грузії йому у 2018 році заочно винесли вирок – 6 років тюрми.
- У в'язниці він оголосив голодування, однак через 50 днів погодився припинити через погіршення стану здоров'я.
- Прихильники Саакашвілі влаштовували акцію протесту.
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