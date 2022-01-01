У Грузії майже дві сотні прихильників Саакашвілі припинили голодування

Прихильники Міхеіла Саакашвілі у Грузії припинили голодування. Таке рішення ухвалили через прохання самого третього президента.

Люди голодували з 21 грудня. Інформацію про припинення голодування розповів глава опозиційної партії країни "Єдиний національний рух" Ніка Мелія.

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Прихильники Саакашвілі припинили голодування

Відомо, що орієнтовно 200 прихильників політика оголосили голодування біля основного офісу партії в Тбілісі. Періодично протестувальникам надавали медичну допомогу.

Міхаіл Саакашвілі переживає за стан здоров'я кожного голодуючого і заявив, що сам буде змушений відновити голодування, чого ми не маємо права допустити, оскільки голодування Саакашвілі може призвести до фатального результату. Ми вирішили перейти на наступний етап боротьби,

– заявив Мелія.

Однак не пояснив про яку саме боротьбу мовиться. Тільки додав, що вона буде "різноманітною і ненасильницькою".

До речі, 30 грудня 2021 року політика перевезли з госпіталю у в'язницю. Це зробили проти його волі та посеред ночі. Українська нардепка та кохана Саакашвілі Єлизавета Ясько заявила, що його "насильно повалили та в наручниках вивезли до в'язниці в Руставі".

Політика ще 28 грудня намагались перевезти у в'язницю з госпіталю. Проте Саакашвілі втратив свідомість. У нього був тиск 200 на 110. Нормальний становить 120 на 80. Тоді його нікуди не перевели.

Ув'язнення Саакашвілі у Грузії

Політик повернувся в рідну країну ще наприкінці вересня 2021 року. Вже 1 жовтня через відкриті кримінальні справи його арештували. У цей же день Міхеіл Саакашвілі оголосив голодування.

У жовтні Саакашвілі написав листа меру Львова Андрію Садовому, в якому подякував за слова підтримки та заявив, що сподівається "найближчим часом повернутись" в Україну.

Голодування Саакашвілі продовжував до 20 листопада 2021 року. Припинив через погіршення здоров'я. Тоді ж третього президента перевели в госпіталь.

28 грудня Саакашвілі анонсував зустріч з чинною президенткою Саломе Зурабішвілі.

До речі у Грузії політику у 2018 році заочно винесли вирок – 6 років тюрми. Зурабішвілі раніше запевняла, що не помилує третього президента.

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