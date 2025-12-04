Россияне лезли в лоб, – командующий Штурмовых войск оценил ситуацию возле Гуляйполя

Обострение ситуации на Гуляйпольском направлении происходило постепенно. В Штурмовых войсках ВСУ заверили, что там украинские подразделения не были в окружении врага.

Об этом рассказал командующий Штурмовых войск ВСУ Валентин Манько в интервью "Украинской правде", передает 24 Канал.

Какая ситуация возле Гуляйполя?

Как рассказал Валентин Манько, ситуация в Запорожье, вокруг Гуляйполя, не изменилась мгновенно. Сейчас на этом направлении военные фиксируют 20 – 40 боестолкновений в сутки, что, как добавили журналисты, составляет около 16% всех боев на фронте.

Я не вижу критической ситуации. Оно набирало обороты постепенно: активизировался Покровск, потом ниже Новопавловское направление, Александровское, которые мы остановили. Сейчас дошли до Гуляйпольского направления,

– сказал Манько.

Оборону Гуляйполя некоторое время держала только 102 бригада Сил территориальной обороны. Однако, как напомнил полковник, третий батальон не выдержал давления врага и отступил. После на участок снова зашли подразделения Штурмовых войск.

С тыла к нам никто не заходил, к ним – так тем более. Окружения у них также не было – россияне лезли в лоб. Мы снова выставили линию и сейчас сдерживаем противника там, где и сдерживали,

– заверил Манько.

Силы обороны дают отпор врагу, хотя, добавляет полковник Манько, туманы и дожди усложняют ситуацию и способствуют продвижению россиян.

По словам командующего Штурмовых войск, Россия перебрасывает новые силы на направление, но украинские войска "также к этому готовы и в принципе уверенно стоят".

Что изменилось на фронте?