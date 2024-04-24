ГУР атаковало Новолипецкий металлургический комбинат в России, – источники
Ночью 24 апреля в России внезапно вспыхнул Новолипецкий металлургический комбинат. Стало известно, что соответствующую спецоперацию организовало Главное управление разведки.
Об этом сообщили источники 24 Канала в ГУР. Отметим, что ночью местные жаловались на взрывы, а российские власти писали об атаке беспилотников. Ровно два месяца назад этот завод также был поражен украинскими беспилотниками.
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Удар по комбинату
В ночь на 24 апреля в результате спецоперации ГУР был поражен Новолипецкий металлургический комбинат.
По информации украинских спецслужб, в результате поражения дронами-камикадзе было частично разрушено кислородную станцию металлургического комбината и выведены из строя два кислородных блока. Такие повреждения металлургического комбината будет иметь длительное влияние на работу предприятия.Важно! Завод входит в группу НЛМК и выпускает около 21% всего российского производства стали, 21% – проката, 55% проката с полимерным покрытием. Предприятие работает на военно-промышленный комплекс и выполняет большое количество государственных заказов.
Несмотря на громкие взрывы ночью, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил лишь о "падении" беспилотников на территории промышленной зоны Липецка. По его словам, беспилотники якобы "пытались нанести удар" по инфраструктуре в промышленной зоне. В атаке он обвинил Украину.
Этот завод уже атаковали
- 24 февраля 2024 года на Новолипецком металлургическом комбинате вспыхнул мощный пожар. Россияне сообщали, что крупнейший сталелитейный завод в России якобы атаковали дроны. Сырье с этого предприятия идет на изготовление российских ракет, артиллерии, беспилотников
- Атаку осуществило ГУР совместно с СБУ. Тогда беспилотники попали в установки, предназначенные для первичного охлаждения неочищенного коксового газа. Отмечалось, что это привело к остановке предприятия на длительное время.
- Стоит отметить, что само предприятие расположено за сотни километров от границы с Украиной. Владельцем этого предприятия является приближенный к Путину олигарх – Владимир Лисин. Он входит в тройку самых богатых людей России. Состояние Лисина за год войны выросло с 18,4 миллиарда долларов США до 22 миллиардов.