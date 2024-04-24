ГУР атаковало Новолипецкий металлургический комбинат в России, – источники

Ночью 24 апреля в России внезапно вспыхнул Новолипецкий металлургический комбинат. Стало известно, что соответствующую спецоперацию организовало Главное управление разведки.

Об этом сообщили источники 24 Канала в ГУР. Отметим, что ночью местные жаловались на взрывы, а российские власти писали об атаке беспилотников. Ровно два месяца назад этот завод также был поражен украинскими беспилотниками.

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Удар по комбинату

В ночь на 24 апреля в результате спецоперации ГУР был поражен Новолипецкий металлургический комбинат.

По информации украинских спецслужб, в результате поражения дронами-камикадзе было частично разрушено кислородную станцию металлургического комбината и выведены из строя два кислородных блока. Такие повреждения металлургического комбината будет иметь длительное влияние на работу предприятия.

Завод входит в группу НЛМК и выпускает около 21% всего российского производства стали, 21% – проката, 55% проката с полимерным покрытием. Предприятие работает на военно-промышленный комплекс и выполняет большое количество государственных заказов.

Несмотря на громкие взрывы ночью, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил лишь о "падении" беспилотников на территории промышленной зоны Липецка. По его словам, беспилотники якобы "пытались нанести удар" по инфраструктуре в промышленной зоне. В атаке он обвинил Украину.

Этот завод уже атаковали