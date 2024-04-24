ГУР атакувало Новолипецький металургійний комбінат в Росії, – джерела

Вночі 24 квітня у Росії раптово спалахнув Новолипецький металургійний комбінат. Стало відомо, що відповідну спецоперацію організувало Головне управління розвідки.

Про це повідомили джерела 24 Каналу в ГУР. Зазначимо, що вночі місцеві скаржилися на вибухи, а російська влада писала про атаку безпілотників. Рівно два місяці тому цей завод також був уражений українськими безпілотниками.

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Удар по комбінату

В ніч на 24 квітня внаслідок спецоперації ГУР було уражено Новолипецький металургійний комбінат.

За інформацією українських спецслужб, у результаті ураження дронами-камікадзе було частково зруйновано кисневу станцію металургійного комбінату та виведено з ладу два кисневі блоки. Такі пошкодження металургійного комбінату матимуть тривалий вплив на роботу підприємства.

Завод входить у групу НЛМК і випускає близько 21% всього російського виробництва сталі, 21% – прокату, 55% прокату з полімерним покриттям. Підприємство працює на військово-промисловий комплекс і виконує велику кількість державних замовлень.

Попри гучні вибухи вночі, губернатор Липецької області Ігор Артамонов повідомив лише про "падіння" безпілотників на території промислової зони Липецька. За його словами, безпілотники нібито "намагалися завдати удару" по інфраструктурі в промисловій зоні. В атаці він звинуватив Україну.

Цей завод вже атакували