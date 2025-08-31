Укр Рус
31 августа, 17:01
Налетели и сожгли: ГУР в Крыму уничтожило ряд важных целей оккупантов

Сергей Попович
  • ГУР дронами атаковали важные объекты оккупантов в Крыму, уничтожив компоненты систем ПВО.
  • В пораженных целях оккупантов были РЛК "Утес-Т", Радиотелескоп РТ-70, комплекс "Глонасс", БРЛС МР-10М1 "мыс" М1 и РЛС 96Л6-АП.

ГУР дронами атаковало ряд объектов оккупантов в Крыму. Был уничтожен ряд компонентов систем ПВО врага.

Операцию провели спецназовцы "Призраков". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР МО Украины.

Что уничтожило ГУР в оккупированном Крыму?

Бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" провели массированный налет дронов на цели во временно оккупированном Крыму.

ГУР привели перечень пораженных целей оккупантов:

  • РЛК "Утес-Т";
  • Радиотелескоп РТ-70;
  • Комплекс "Глонасс" в куполе;
  • БРЛС МР-10М1 "мыс" М1;
  • РЛС 96Л6-АП из состава ЗРК С-400.

