ГУР дронами атаковало ряд объектов оккупантов в Крыму. Был уничтожен ряд компонентов систем ПВО врага.

Операцию провели спецназовцы "Призраков". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР МО Украины.

Что уничтожило ГУР в оккупированном Крыму?

Бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" провели массированный налет дронов на цели во временно оккупированном Крыму.

ГУР привели перечень пораженных целей оккупантов:

РЛК "Утес-Т";

Радиотелескоп РТ-70;

Комплекс "Глонасс" в куполе;

БРЛС МР-10М1 "мыс" М1;

РЛС 96Л6-АП из состава ЗРК С-400.

ГУР атаковало цели оккупантов в Крыму: смотрите видео

Что известно о предыдущих операциях ГУР в Крыму?