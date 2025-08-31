31 августа, 17:01
Налетели и сожгли: ГУР в Крыму уничтожило ряд важных целей оккупантов
ГУР дронами атаковало ряд объектов оккупантов в Крыму. Был уничтожен ряд компонентов систем ПВО врага.
Операцию провели спецназовцы "Призраков". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР МО Украины.
Что уничтожило ГУР в оккупированном Крыму?
Бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" провели массированный налет дронов на цели во временно оккупированном Крыму.
ГУР привели перечень пораженных целей оккупантов:
- РЛК "Утес-Т";
- Радиотелескоп РТ-70;
- Комплекс "Глонасс" в куполе;
- БРЛС МР-10М1 "мыс" М1;
- РЛС 96Л6-АП из состава ЗРК С-400.
Что известно о предыдущих операциях ГУР в Крыму?
- Украинские спецназовцы ГУР МО ночью 28 августа поразили российскую радиолокационную станцию 91Н6Е ЗРК С-400 "Триумф" в Крыму.
- Ранее дроны спецподразделения ГУР "Призраки" атаковали десантный катер "БК-16" и уничтожили три типа российских РЛС в Крыму. Речь идет о "Небо-СВУ", "Подлет К-1" и 96Л6Е.