ГУР дронами атакувало низку об'єктів окупантів у Криму. Було знищено низку компонентів систем ППО ворога.

Операцію провели спецпризначенці "Примар". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР МО України.

Що знищило ГУР у окупованому Криму?

Бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" провели масований наліт дронів на цілі у тимчасово окупованому Криму.

ГУР навели перелік уражених цілей окупантів:

РЛК "утьос-Т";

Радіотелескоп РТ-70;

Комплекс "ґлонасс" в куполі;

БРЛС МР-10М1 "мис" М1;

РЛС 96Л6-АП зі складу ЗРК С-400.

ГУР атакувало цілі окупантів у Криму: дивіться відео

