31 серпня, 17:01
Налетіли і спалили: ГУР у Криму знищило низку важливих цілей окупантів

Сергій Попович
Основні тези
  • ГУР дронами атакували важливі об'єкти окупантів у Криму, знищивши компоненти систем ППО.
  • В уражених цілях окупантів були РЛК "утьос-Т", Радіотелескоп РТ-70, комплекс "ґлонасс", БРЛС МР-10М1 "мис" М1 та РЛС 96Л6-АП.

ГУР дронами атакувало низку об'єктів окупантів у Криму. Було знищено низку компонентів систем ППО ворога.

Операцію провели спецпризначенці "Примар". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР МО України.

Що знищило ГУР у окупованому Криму?

Бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" провели масований наліт дронів на цілі у тимчасово окупованому Криму.

ГУР навели перелік уражених цілей окупантів:

  • РЛК "утьос-Т";
  • Радіотелескоп РТ-70;
  • Комплекс "ґлонасс" в куполі;
  • БРЛС МР-10М1 "мис" М1;
  • РЛС 96Л6-АП зі складу ЗРК С-400.

ГУР атакувало цілі окупантів у Криму: дивіться відео

