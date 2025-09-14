13 сентября Украина прекратила железнодорожное сообщение в России по направлению Орел – Курск. Это сделали ГУР и ССО.

24 Канал рассказывает детали об уникальной операции ГУР и ССО и ее результатах со ссылкой на собственные источники в ГУР.

Какие последствия атаки на железную дорогу в России?

Источник 24 Канала в украинской разведке назвал операцию уникальной с точки зрения сложности. На железнодорожную логистику оккупантов была комбинированная атака.

Результат операции – уничтожено дорожное полотно и топливные цистерны, ликвидированы два росгвардейца, а еще одному оторвало ноги.

Последствия атаки на российскую железную дорогу / РосСМИ

Накануне на железнодорожном перегоне Малоархангельск – Глазуновка сотрудники Российской железной дороги (РЖД) обнаружили неизвестные мины. К указанному месту оккупанты вызвали инженерный расчет спецподразделения Росгвардии. Однако во время неудачного разминирования произошел подрыв, оккупанты погибли.

В результате взрыва по состоянию на 22:00 13 сентября остановлено железнодорожное сообщение федерального значения, задерживаются более 15 поездов в обоих направлениях. Диверсию на железной дороге подтвердил и так называемый губернатор Андрей Клычков, а местные жители публикуют кадры пожара,

– рассказал источник в ГУР.

Россияне рассказывают об атаке: смотрите видео

Важно, что еще одна атака была осуществлена в ночь на 14 сентября. Около 02:30 произошел подрыв железнодорожного сообщения Санкт-Петербург – Псков на перегоне Строганово – Мшинская. В результате атаки сошел с рельсов локомотив, уничтожено 15 топливных цистерн вместе с горючим.

Операции осуществлены совместно с подразделениями Сил обороны Украины.

Источник 24 Канала в ГУР объяснил смысл этих атак.

Эти железнодорожные ветки являются критически важными логистическими звеньями в снабжении оккупационных войск на Харьковском и Сумском направлениях. В результате разрушения железнодорожной инфраструктуры на этих участках россияне почувствуют значительные осложнения в логистике, что в свою очередь существенно отразится на их способности осуществлять активные действия против украинских Сил обороны.

Что еще атаковала Украина в России?