Первый такой удар в истории: Defense Express оценили атаку ГУР на "Буян-М"
- Успешная атака ГУР на российский корвет "Буян-М" в Азовском море выявила недостатки российских кораблей, в частности неэффективность системы ПВО.
- В результате атаки была повреждена корабельная РЛС, что заставило российский малый ракетный корабль покинуть район боевого дежурства.
- Атака ГУР продемонстрировала возможности украинского оружия, которое может достичь Азовского моря.
Аналитики заметили, что мощная система ПВО, установленная на "Буяне", вообще не работала. А сам корвет пытался убежать, то есть экипаж знал об угрозе.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.
Контекст Поражен носитель "Калибров": ГУР ударило по кораблю "Буян-М" в Азовском море
О чем свидетельствует атака ГУР на корабль "Буян"?
Бойцы ГУР в Темрюкском заливе в Азовском море поразили корвет "Буян-М", который является носителем крылатых ракет "Калибр".
Первое в истории успешное поражение корабля FPV-дроном, и это на дальности более 350 километров – очередное достижение Сил обороны Украины, а вместе с тем маркер крайне важного недостатка корветов "Буян-М" (...) К этому времени дроны уже атаковали катера и суда, но не военные корабли такого ранга,
– говорится в обзоре.
Точно тип оружия не указан. Предполагают, что удар могли нанести дронами "РУБАКА" и/или UJ-26 "Бобер".
Аналитики Defense Express подчеркнули: атака ГУР продемонстрировала беспомощность российских кораблей. "Буян-М" имеет на борту скорострельный артиллерийский комплекс АК 630-М2 "Дуэт", но его не использовали во время атаки.
"По замыслу, именно эта система должна уничтожать не то что дроны – крылатые ракеты, вертолеты и самолеты. Но на видео не зафиксирована не то что стрельба из АК 630-М2 "Дуэт" – похоже, что установка вообще не сопровождает угрозу. Почему так произошло – довольно трудно даже предположить, потому что на борту корабля точно реагировали на угрозы. Возможно, дело в возможностях обзорной и стрелковых РЛС сопровождать такие угрозы. Хотя эта установка имеет и оптико-прицельный комплекс. Или в системе управления огнем", – анализируют эксперты.
Корветы "Буян-М" являются основными для Черноморского флота и Каспийской флотилии.
Показываем Темрюкский залив на карте
Какие результаты работы ГУР по "Буяну"?
- В ГУР об атаке сообщили так: "Бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" ударом воздушного дрона повредили корабельную РЛС, а спецназовцы Департамента активных действий ГУР МО Украины атаковали борт носителя "Калибров". В результате ударов российский ракетный корабль, который находился в зоне потенциального пуска "Калибров" в Темрюкском заливе, получил повреждения и был вынужден покинуть район боевого дежурства".
- Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук заявил, что украинское оружие долетает до Азовского моря. Поэтому следует ждать новых атак со стороны Сил обороны. Возможно, удастся достать до Новороссийска.
- По подсчетам Братчука, ГУР уничтожило сразу 25% флотилии России, ведь та имела четыре малых ракетных корабля класса "Буян-М". Враг некоторое время не сможет использовать 8 "Калибров".