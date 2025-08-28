Перший такий удар в історії: Defense Express оцінили атаку ГУР на "Буян-М"
- Успішна атака ГУР на російський корвет "Буян-М" в Азовському морі виявила недоліки російських кораблів, зокрема неефективність системи ППО.
- Внаслідок атаки було пошкоджено корабельну РЛС, що змусило російський малий ракетний корабель покинути район бойового чергування.
- Атака ГУР продемонструвала можливості української зброї, яка може досягти Азовського моря.
Аналітики помітили, що потужна система ППО, встановлена на "Буяні", взагалі не працювала. А сам корвет намагався втекти, тобто екіпаж знав про загрозу.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defense Express.
Контекст Уражено носія "Калібрів": ГУР вдарило по кораблю "Буян-М" в Азовському морі
Про що свідчить атака ГУР на корабель "Буян"?
Бійці ГУР у Темрюцькій затоці в Азовському морі вразили корвет "Буян-М", який є носієм крилатих ракет "Калібр".
Перше в історії успішне ураження корабля FPV-дроном, і це на дальності у понад 350 кілометрів – чергове досягнення Сил оборони України, а разом із тим маркер вкрай важливого недоліку корветів "Буян-М" (...) До цього часу дрони вже атакували катери та судна, але не військові кораблі такого рангу,
– мовиться в огляді.
Достеменно тип зброї не вказано. Припускають, що удар могли завдати дронами "РУБАКА" та/або UJ-26 "Бобер".
Аналітики Defense Express підкреслили: атака ГУР продемонструвала безпорадність російських кораблів. "Буян-М" має на борту швидкострільний артилерійський комплекс АК 630-М2 "Дуэт", але його не використали під час атаки.
"За задумом саме ця система має знищувати не те що дрони – крилаті ракети, вертольоти та літаки. Але на відео не зафіксовано не те що стрільбу з АК 630-М2 "Дуэт" – схоже, що установка взагалі не супроводжує загрозу. Чому так сталось – доволі важко навіть припустити, бо на борту корабля точно реагували на загрози. Можливо, справа у можливостях оглядової та стрільбових РЛС супроводжувати такі загрози. Хоча ця установка має й оптико-прицільний комплекс. Чи у системі управління вогнем", – аналізують експерти.
Корвети "Буян-М" є основними для Чорноморського флоту та Каспійської флотилії.
Показуємо Темрюцьку затоку на карті
Які результати роботи ГУР по "Буяну"?
- У ГУР про атаку повідомили так: "Бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" ударом повітряного дрона пошкодили корабельну РЛС, а спецпризначенці Департаменту активних дій ГУР МО України атакували борт носія "Калібрів". У результаті ударів російський ракетний корабель, який перебував у зоні потенційного пуску "Калібрів" у Темрюцькій затоці, зазнав пошкоджень та був змушений покинути район бойового чергування".
- Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук заявив, що українська зброя долітає до Азовського моря. Тож слід чекати на нові атаки з боку Сил оборони. Можливо, вдасться дістати до Новоросійська.
- За підрахунками Братчука, ГУР знищило одразу 25% флотилії Росії, адже та мала чотири малі ракетні кораблі класу "Буян-М". Ворог певний час не зможе використовувати 8 "Калібрів".