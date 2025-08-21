Бойцы ГУР 20 августа уничтожили вражеский катер в районе Железного Порта. Была применена ракета воздушного базирования.

Цель лазером подсвечивал дрон. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР МО.

Смотрите также Более 800 оккупантов и еще один танк: потери врага на 21 августа

Что известно об уничтожении вражеского катера возле Железного Порта?

В результате операции ГУР МО Украины 20 августа в Черном море неподалеку Железного порта в Херсонской области был уничтожен катер оккупантов. По нему ударили ракетой воздушного базирования.

Дрон с воздуха подвешивал цель лазером и зафиксировал уничтожение цели. Все 5 членов экипажа – ликвидированы.

ГУР уничтожили вражеский катер возле Залесного Порта: смотрите видео

Потери врага: последние новости