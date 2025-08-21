ГУР уничтожили вражеский катер возле Железного Порта: ликвидированы все члены экипажа
- 20 августа ГУР уничтожили вражеский катер у Железного Порта, применив ракету воздушного базирования.
- Все 5 членов экипажа катера были ликвидированы; цель подсвечивалась лазером дрона.
Бойцы ГУР 20 августа уничтожили вражеский катер в районе Железного Порта. Была применена ракета воздушного базирования.
Цель лазером подсвечивал дрон. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР МО.
Что известно об уничтожении вражеского катера возле Железного Порта?
В результате операции ГУР МО Украины 20 августа в Черном море неподалеку Железного порта в Херсонской области был уничтожен катер оккупантов. По нему ударили ракетой воздушного базирования.
Дрон с воздуха подвешивал цель лазером и зафиксировал уничтожение цели. Все 5 членов экипажа – ликвидированы.
ГУР уничтожили вражеский катер возле Залесного Порта: смотрите видео
Потери врага: последние новости
По состоянию на 21 августа российская армия потеряла около 1 073 530 солдат, из них 830 за последние сутки – 21 августа.
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили 2 склада боеприпасов оккупантов в Белокуракино Луганской области. По данным СБУ, было не менее 7 попаданий, после чего вспыхнул мощный пожар.
В Крыму, вероятно, дронами уничтожена РЛС "Каста-2Е2", которая базировалась в районе Хуторок Евпаторийского района. После атаки на месте РЛС виден пожар на спутниковых снимках, и систему накрыли сеткой.