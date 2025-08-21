ГУР знищили ворожий катер біля Залізного Порту: ліквідовано усіх членів екіпажу
- 20 серпня ГУР знищили ворожий катер біля Залізного Порту, застосувавши ракету повітряного базування.
- Усі 5 членів екіпажу катера були ліквідовані; ціль підсвічувалась лазером дрона.
Бійці ГУР 20 серпня знищили ворожий катер в районі Залізного Порту. Було застосовано ракету повітряного базування.
Ціль лазером підсвічував дрон. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР МО.
Що відомо про знищення ворожого катера біля Залізного Порту?
Внаслідок операції ГУР МО України 20 серпня у Чорному морі неподалік Залізного порту у Херсонській області було знищено катер окупантів. По ньому вдарили ракетою повітряного базування.
Дрон з повітря підвічував ціль лазером та зафіксував знищення цілі. Усі 5 членів екіпажу – ліквідовані.
ГУР знищили ворожий катер біля Заліщного Порту: дивіться відео
