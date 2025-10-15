Хакеры ГУР нанесли одному из российских провайдеров более 66 миллионов убытков, – источники
- Один из крупнейших сибирских интернет-провайдеров "Орион Телеком" обеднел сразу на 66 миллионов рублей в результате спецоперации киберкорпуса Главного управления разведки, о чем сообщили источники 24 Канала в разведке.
- По данным источников, об этом стало известно из заявления в российскую полицию, которую подал провайдер по результатам атаки.
В результате атаки ГУР российский провайдер получил более 66 миллионов убытков.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на источники в ГУР.
Смотрите также Уничтожены тысячи серверов: кибератака на российский "Аэрофлот" остановила около 50 рейсов
Что известно о спецоперации ГУР?
В результате спецоперации киберкорпуса ГУР МО провайдер "Орион Телеком" понес убытки в 66 миллионов рублей.
Как сообщают источники в ГУР, об этом стало известно из заявления в российскую полицию, которую подал провайдер по результатам кибератаки.
Согласно информации разведки, атакованный провайдер сам признал собственные убытки в размере 66 миллионов рублей, а также признал факт утечки персональных данных пользователей в результате операции ГУР МО.
"В связи с этим "Орион Телеком" просит российскую полицию открыть соответствующее уголовное производство. Кроме того, согласно российским законам, провайдеру также вероятно придется выплатить немалый штраф за допущенную утечку данных – еще до 15 миллионов рублей", – отмечают в разведке.
Киберспециалисты ГУР атаковали инфраструктуру "Орион Телеком" еще летом на так называемый "день России" – в тот день работа провайдера была парализована. В частности, без связи остался закрытый город, специализирующийся на добыче урана – "Орион Телеком" там был единственным провайдером. В то же утро местные паблики Красноярска, Иркутска, Братска и Абакана пестрели жалобами недовольных россиян, которые сообщали об отсутствии интернета и телевидения.
В украинской разведке отмечают, что сети провайдера активно использовались российскими силовыми структурами для осуществления агрессии против Украины.
Смотрите также Уничтожены данные на "правительственных" серверах: ГУР нанесло "цифровой" удар по оккупационным властям Крыма
Другие кибератаки: последние новости
Еще 11 августа стало известно, что киберспециалисты военной разведки совершили атаку на ИТ-инфраструктуру России. Тогда под ударом оказалась группа компаний "Филанко". Это крупный поставщик услуг интернета и хостинга, который обеспечивает более 20 тысяч клиентов, в частности "Билайн", МГТС, 24тв и силовые структуры России.
Местные киберпартизаны в августе взломали российского провайдера "№3" и вывели на телеэкраны "несанкционированное" видео. В нем рассказали о реальных результатах войны России против Украины. Знаменательно, что это было показано сразу на 116 телеканалах. Это произошло вечером 24 августа – на День Независимости Украины.
Напомним, что в августе в Центре стратегических коммуникаций сообщили, что им стало известно об очередной хакерской атаке на одного из ключевых операторов электричек в московском регионе – АО "Московско-тверская пригородная пассажирская компания".