В результате атаки ГУР российский провайдер получил более 66 миллионов убытков.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на источники в ГУР.

Смотрите также Уничтожены тысячи серверов: кибератака на российский "Аэрофлот" остановила около 50 рейсов

Что известно о спецоперации ГУР?

В результате спецоперации киберкорпуса ГУР МО провайдер "Орион Телеком" понес убытки в 66 миллионов рублей.

Как сообщают источники в ГУР, об этом стало известно из заявления в российскую полицию, которую подал провайдер по результатам кибератаки.

Согласно информации разведки, атакованный провайдер сам признал собственные убытки в размере 66 миллионов рублей, а также признал факт утечки персональных данных пользователей в результате операции ГУР МО.

"В связи с этим "Орион Телеком" просит российскую полицию открыть соответствующее уголовное производство. Кроме того, согласно российским законам, провайдеру также вероятно придется выплатить немалый штраф за допущенную утечку данных – еще до 15 миллионов рублей", – отмечают в разведке.

Киберспециалисты ГУР атаковали инфраструктуру "Орион Телеком" еще летом на так называемый "день России" – в тот день работа провайдера была парализована. В частности, без связи остался закрытый город, специализирующийся на добыче урана – "Орион Телеком" там был единственным провайдером. В то же утро местные паблики Красноярска, Иркутска, Братска и Абакана пестрели жалобами недовольных россиян, которые сообщали об отсутствии интернета и телевидения.

В украинской разведке отмечают, что сети провайдера активно использовались российскими силовыми структурами для осуществления агрессии против Украины.

Смотрите также Уничтожены данные на "правительственных" серверах: ГУР нанесло "цифровой" удар по оккупационным властям Крыма

Другие кибератаки: последние новости