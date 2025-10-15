Внаслідок атаки ГУР російський провайдер отримав понад 66 мільйонів збитків. Ідеться про один з найбільших сибірських інтернет-провайдерів "Оріон Телеком".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на джерела в ГУР.

Що відомо про спецоперацію ГУР?

Внаслідок спецоперації кіберкорпусу ГУР МО провайдер "Оріон Телеком" зазнав збитків у 66 мільйонів рублів.

Як повідомляють джерела в ГУР, про це стало відомо із заяви до російської поліції, яку подав провайдер за результатами кібератаки.

Відповідно до інформації розвідки, атакований провайдер сам визнав власні збитки в розмірі 66 мільйонів рублів, а також визнав факт витоку персональних даних користувачів внаслідок операції ГУР МО.

"У звʼязку з цим "Оріон Телеком" просить російську поліцію відкрити відповідне кримінальне провадження. Окрім того, згідно з російськими законами, провайдеру також ймовірно доведеться виплатити чималий штраф за допущений витік даних – ще до 15 мільйонів рублів", – зазначають в розвідці.

Кіберфахівці ГУР атакували інфраструктуру "Оріон Телеком" ще влітку на так званий "день Росії" – того дня робота провайдера була паралізована. Зокрема, без зв’язку залишилося закрите місто, що спеціалізується на видобутку урану – "Оріон Телеком" там був єдиним провайдером. Того ж ранку місцеві пабліки Красноярська, Іркутська, Братська та Абакану рясніли скаргами невдоволених росіян, які повідомляли про відсутність інтернету та телебачення.

В українській розвідці зазначають, що мережі провайдера активно використовувалися російськими силовими структурами для здійснення агресії проти України.