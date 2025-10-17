В многочисленных публикациях и инфографиках, посвященных крылатой ракете Tomahawk, часто фигурируют разные значения ее дальности полета - чаще всего встречаются цифры 2500 и 1600 километров, иногда появляются и показатели 1700 или 1300 километров. От этого параметра существенно зависит, какие именно цели на территории России станут доступными для поражения.

Определенная путаница возникла из-за того, что Tomahawk, который на вооружении с 1983 года, за это время прошел целый ряд модернизаций и разные версии ракеты имеют разные дальности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

Какова настоящая дальность ракеты Tomahawk?

Дальность в 2500 километров формально позволяет поражать даже отдаленные регионы России, в частности Воркуту, и "доставать за Урал". Зато 1300 километров ограничивает возможности только европейской частью России, где сосредоточено большинство стратегических объектов врага.

Генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес в интервью 24 Каналу отметил, что удары по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре могут заставить Путина задуматься о завершении войны в Украине.

В актуальных вариантах рабочая дальность составляет около 1600 километров. Определенная путаница возникла из-за того, что Tomahawk, принят на вооружение в 1983 году, прошел ряд модернизаций, и разные модификации имели разные радиусы действия.

Сейчас последней версией является Block V (появилась в 2021 году), при этом все еще актуальна и версия Block IV, впервые представленная в 2006 году. Ранее выпускали Block III (с 1993 года). Block II появился почти сразу после принятия Tomahawk на вооружение, в 1984 году.

В то же время максимальная дальность в 2500 километров была характерна только для ранних ядерных конфигураций – TLAM-N и Block II TLAM-A (середина-конец 1980-х). Эти варианты имели больший радиус действия прежде всего из-за того, что ядерная боевая часть W80 весила всего около 130 килограммов, что значительно меньше обычной конвенционной БЧ (примерно 450 килограммов). Меньшая масса полезной нагрузки позволяла ракете взять больше топлива, а значит лететь дальше.

И что важно – Tomahawk TLAM-N и Block II TLAM-A уже не относятся к активному арсеналу. По имеющимся данным, все ядерные Tomahawk были выведены из эксплуатации в 2010 году. Еще раньше, во исполнение договора РСМД, в 1991 году были утилизированы отдельные наземные носители BGM-109G Gryphon с ядерными боеголовками.

То есть пока ни одна современная Tomahawk официально не имеет дальности 2500 километров. После перехода на конвенционную единичную БЧ весом около 1000 фунтов (около 454 килограмма) дальность Block II снизилась до около 1300 километров.

В Block III 1993 года боевая часть стала более легкой. Согласно сообщениям производителя, Block III, получивший спутниковую навигацию, оснащен "усовершенствованной унитарной боеголовкой". Она была меньше первоначальной 1000-фунтовой, но сохраняла эффективность, при этом позволяя ракете брать больше топлива.

Для Tomahawk Block III TLAM-C с унитарной БЧ тогда заявляли дальность около 1700 километров. Зато ее кассетная версия TLAM-D имела примерно 1300 километров. Кассетные варианты позже были переделаны под унитарные боеголовки. По Block III TLAM-C, в планах ВМС на 2020 год было упомянуто об их снятии с вооружения и утилизации.

В версии Block IV (2006 год), к которой добавили возможность перепрограммирования во время полета благодаря двустороннему спутниковому каналу передачи данных и улучшенной навигации, дальность стабилизировалась на уровне около 1600 километров. При этом официально масса боевой части фигурирует на уровне 454 килограмма.

Tomahawk Block V (2021 год) имеет две подверсии. Block Vb – для поражения наземных целей – сохраняет дальность около 1600 километров, но получает новую многофункциональную унитарную БЧ с расширенными возможностями. Block Va – противокорабельная модификация – оснащена, вероятно, активнопассивной РЛС наведения и может иметь другие характеристики дальности.

Поэтому, подытоживая, если вести речь о Tomahawk, который потенциально могут получить для Украины, то реалистичной рабочей дальностью является 1600 километров; возможность использования отдельных Block III с дальностью 1700 километров теоретически существует, если такие ракеты не были утилизированы.

Какие цели сможет поразить Украина с помощью Tomahawk?