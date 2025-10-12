12 октября, 17:41
Харьков попал под атаку: в городе прогремел взрыв
Вечером 12 октября российская армия сбросила тяжелое вооружение на Хврковскую область. Вследствие этого жители Харькова слышали взрыв.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на городского голову Игоря Терехова. Ранее в городе объявили угрозу применения российских БпЛА.
Что известно об атаке на Харьков 12 октября?
Предварительно россияне сбросили управляемую авиационную бомбу на Немышлянский район Харькова.