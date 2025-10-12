Харків потрапив під атаку: у місті пролунав вибух

Увечері 12 жовтя російська армія скинула важке озброєння на Хврківську область. Внаслідок цього жителі Харкова чули вибух.

Про це пише 24 Канал з посиланням на міського голову Ігоря Терехова. Раніше в місті оголосили загрозу застосування російських БпЛА.

Що відомо про атаку на Харків 12 жовтня?

Повітряна тривога в Харківському районі триває з 15:15. Обсласті та Харкову загрожували російські дрони. О 17:34 Повітряні Сили ЗСУ повідомили ще й про пуски керованих авіаційних бомб на регіон та зокрема на Харків.

За кілька хвилин – о 17:39 в місті пролунав вибух. КАБ впав у межах Харкова.

Очільник міста уточнив, що попередньо росіяни скинули бомбу на Немишлянський район.