Харьковчане слышали 17 взрывов: россияне попали в многоэтажку и рядом с медучреждением, есть пострадавшие
Харьков находится под атакой, как и другие города поздно вечером 18 ноября. Россия ударила по городу беспилотниками.
Детали собрал 24 Канал.
Что известно о взрывах в Харькове в ночь на 19 ноября?
О том, что в городе громко, стало известно почти в полночь – в 23:56.
В ту же минуту Воздушные силы сообщили, что над Харьковом ударные дроны.
Харьков под ударом вражеских дронов – в городе прогремели несколько взрывов, предварительно в Слободском районе. Информация о последствиях уточняется,
– написал Игорь Терехов.
Он предупредил, что над городом еще есть несколько боевых дронов.
Данные Терехова подтвердил и Олег Синегубов.
К сожалению, очень быстро стало известно, что россияне решили терроризировать город.
Взрыв был не один, а целый ряд. Корреспонденты Общественного информируют, что слышали 16 взрывов в Харькове в течение 15 минут.
Какие последствия жестокой атаки на Харьков сегодня?
Пока очень мало информации о последствиях, возможные попадания или пострадавших.
В 00:11 Игорь Терехов написал: предварительно, одно из попаданий пришлось в многоэтажку в Слободском районе. На месте пожар.