В Харькове неизвестные жестоко убили собаку: полиция просит помочь найти преступников

В Харькове полиция расследует убийство собаки. Тело собаки обнаружили со следами жесткого обращения.

В полиции рассказали, что тело замученной собаки обнаружили 20 апреля около 20:00 по проспекту Героев Харькова возле станции метро "им. А.С. Масельского".

Смотрите также В Киевской области мужчина палкой забил до смерти собаку: за него взялась полиция

Убийце животного грозит заключение до 8 лет

Полиция открыла уголовное производство по факту убийства животных в Харькове. Следователем отдела полиции начато уголовное производство по статье о жестоком обращении с животными.

Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Проводятся следственные действия по установлению лиц, причастных к преступлению. Правоохранители просят помочь найти преступников.

Одесский дельфинарий обвинили в издевательстве над животными

Недавно в сети разгорелся скандал из-за одесского дельфинария "Немо". В сети опубликовали видео, как морской котик позирует в отеле. Сообщалось, что животное можно взять в аренду в одноименную гостиницу.

В дельфинарии в комментарии 24 Каналу отметили, что данные о возможности взять животных в аренду ложны. Там назвали такие сообщения провокацией.

В дельфинарии заверили, что их животные находятся круглосуточно под наблюдением специалистов. Комментируя скандальное видео, работники "Немо" сказали, что животные могут прогуливаться по коридорам заведения. Это якобы происходит только под строгим наблюдением специалистов.

В Ассоциации зоозащитных организаций Украины отметили, что Министерство экологии и правоохранительные органы должно обратить внимание на этот инцидент.

Если вы стали свидетелем или очевидцем происшествия, или владеете какой-либо информацией о гибели животного, нужно сообщить в отдел полиции №2 Харьковского районного управления полиции №2 ГУНП в Харьковской области, расположенный по адресу: г. Харьков, ул. Невельского 1/32 или по телефону дежурной части 0572935040, 0688404049, 102.