У Харкові невідомі жорстоко вбили тварину: поліція просить допомогти знайти злочинців

У Харкові поліція розслідує вбивство собаки. Тіло собаки виявили зі слідами жорсткого поводження.

У поліції розповіли, що тіло замордованої собаки виявили 20 квітня близько 20:00 по проспекту Героїв Харкова неподалік станції метро "ім. О.С Масельського".

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Вбивці тварини загрожує ув'язнення до 8 років

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вбивства тварини у Харкові. Слідчим відділу поліції розпочато кримінальне провадження за статтею про жорстоке поводження з тваринами.

Санкції статті передбачають позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

Наразі проводяться слідчі дії щодо встановлення осіб, причетних до злочину. Правоохоронці просять допомогти знайти злочинців.

Одеський дельфінарій звинуватили у знущанні з тварин

Нещодавно у мережі розгорівся скандал через одеський дельфінарій "Немо". У мережі опублікували відео, як морський котик позує в готелі. Повідомлялося, що тваринку можна взяти в оренду в однойменний готель.

У дельфінарії в коментарі 24 Каналу зазначили, що дані щодо можливості взяти тварин в оренду є неправдивими. Там також назвали такі повідомлення провокацією.

У дельфінарії запевнили, що їхні тварини перебувають цілодобово під наглядом фахівців. Коментуючи скандальне відео, працівники "Немо" сказали, що тварини нібито можуть прогулюватись коридорами закладу. Це нібито відбувається лише під суворим наглядом спеціалістів.

В Асоціації зоозахисних організацій України зазначили, що Міністерство екології та правоохоронні органи має звернути увагу на цей інцидент.

Якщо ви стали свідком або очевидцем події чи володієте будь-якою інформацією щодо загибелі тварини, потрібно повідомити до відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області, який розташований за адресою: м. Харків, вул. Невельського 1/32, або за телефоном чергової частини 0572935040, 0688404049, 102.