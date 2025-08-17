В Харькове вечером 17 августа прогремел взрыв. На город россияне могли запустить баллистическую ракету.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Харькова Игоря Терехова.

Что известно об обстреле Харькова 17 августа?

В Харькове с 20:57 17 августа продолжается воздушная тревога. Около 22:52 жители города услышали взрыв. Мониторинговые каналы сразу сообщили, что на Харьковскую область летела российская баллистическая ракета. Эхо от взрыва в Харькове слышали также в Чугуевском районе.

Воздушные Силы ВСУ сообщили об опасности применения вооружения за минуту до взрыва. Россияне бьют баллистикой "Искандер-М"/"С-300" с территории Курской области. Ракеты поздно замечают и их трудно сбить.

Предварительно известно, что враг попал ракетой по жилой многоквартирной застройке Индустриального района. В результате атаки есть по меньшей мере двое пострадавших, среди них 13-летняя девочка. Более подробная информация уточняется.

Напомним, под атаку российских ракет также попал город Сумы. Туда враг мог также запустить ракету "Искандер-М". Пока неизвестно, какие последствия нанесла вражеская атака по Сумах.

К слову, российская армия запускала ракеты по Украине и прошлой ночью. Украинская противовоздушная оборона заметила движение баллистической ракеты "Искандер-М" и 60 ударных БпЛА типа "Шахед" и дронов-имитаторов. Удалось сбить 40 дронов.