У Харкові ввечері 17 серпня пролунав вибух. На місто росіяни могли запустити балістичну ракету, що впала в Індустріальному районі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.

Дивіться також Росія атакує Україну "Шахедами": в яких областях зараз існує небезпека

Що відомо про обстріл Харкова 17 серпня?

У Харкові з 20:57 17 серпня триває повітряна тривога. Близько 22:52 жителі міста почули вибух. Моніторингові канали одразу повідомили, що на Харківську область летіла російська балістична ракета. Відлуння від вибуху в Харкові чули також у Чугуївському районі.

Повітряні Сили ЗСУ повідомили про небезпеку застосування озброєння за хвилину до вибуху. Росіяни б'ють балістикою "Іскандер-М"/"С-300" з території Курської області. Ракети пізно помічають і їх важко збити.

Попередньо відомо, що ворог влучив ракетою по житловій багатоквартирній забудові Індустріального району. Унаслідок атаки є постраждалі. Більш детальна інформація уточнюється.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Нагадаємо, під атаку російських ракет також потрапило місто Суми. Туди ворог міг також запустити ракету "Іскандер-М". Наразі невідомо, яких наслідків завдала ворожа атака по Сумах.

До слова, російська армія запускала ракети по Україні й минулої ночі. Українська протиповітряна оборона помітила рух балістичної ракети "Іскандер-М" та 60 ударних БпЛА типу "Шахед" і дронів-імітаторів. Вдалося збити 40 дронів.