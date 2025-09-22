Даже на крышах домов: 10 тысяч хасидов в Умани вместе помолились за Украину
- Хасиды в Умани одновременно помолились за Украину, несмотря на воздушную тревогу.
- Это была традиционная иудейская молитва Тикун а-Клали, которую исполнили около 10 тысяч хасидов.
Тысячи хасидов в Умани одновременно помолились за Украину в понедельник, 22 сентября. Повторяли они молитву, которая звучала из громкоговорителей на улицах, все вместе, сидя даже на крышах домов.
Как хасиды молились за мир в Украине?
Всего к обеденной молитве присоединились около 10 тысяч хасидов.
Им даже не помешало то, что в это время звучала воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения.
Пиар-директор Международного благотворительного фонда имени Раби Нахмана Анастасия Барышникова рассказала, что это была традиционная для иудеев молитва под названием Тикун а-Клали.
Она происходит в районе паломничества брацлавских хасидов в Умани и является самой массированной. Молитва называется Тикун а-Клали – буквальный перевод "всеобъемлющее исправление", – это массовая молитва, во время которой зачитывается собрание из десяти псалмов царя Давида, чтение которых служит тшувой – покаянием, за все грехи,
– объяснила она.
Один из хасидов рассказал, если два человека молятся об одном и том же, то молитва становится вдвое сильнее.
Хасиды в Украине: последние новости
Праздник Рош ха-Шана в 2025 году отмечается с вечера 22 сентября до вечера 24 сентября.
В ГПСУ рассказали, что около 35 тысяч хасидов прибыли в Украину в течение нескольких недель до еврейского Нового года.
В ночь на 20 сентября на трассе Киев – Одесса произошло ДТП с автобусом, в котором ехали хасиды. Прошло без пострадавших.