Как хасиды молились за мир в Украине?

Всего к обеденной молитве присоединились около 10 тысяч хасидов.

Им даже не помешало то, что в это время звучала воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения.

Пиар-директор Международного благотворительного фонда имени Раби Нахмана Анастасия Барышникова рассказала, что это была традиционная для иудеев молитва под названием Тикун а-Клали.

Она происходит в районе паломничества брацлавских хасидов в Умани и является самой массированной. Молитва называется Тикун а-Клали – буквальный перевод "всеобъемлющее исправление", – это массовая молитва, во время которой зачитывается собрание из десяти псалмов царя Давида, чтение которых служит тшувой – покаянием, за все грехи,

– объяснила она.

Один из хасидов рассказал, если два человека молятся об одном и том же, то молитва становится вдвое сильнее.

Хасиды помолились за мир в Украине / Фото Общественного

