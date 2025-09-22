Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

Як хасиди молилися за мир в Україні?

Загалом до обідньої молитви долучилися близько 10 тисяч хасидів.

Їм навіть не завадило те, що у цей час лунала повітряна тривога через загрозу застосування балістичного озброєння.

Піар-директорка Міжнародного благодійного фону імені Рабі Нахмана Анастасія Баришнікова розповіла, що це була традиційна для юдеїв молитва із назвою Тікун а-Клалі.

Вона відбувається в районі паломництва брацлавських хасидів в Умані та є наймасованішою. Молитва має назву Тікун а-Клалі – буквальний переклад "всеосяжне виправлення", – це масова молитва, під час якої зачитується зібрання з десяти псалмів царя Давида, читання яких служить тшувою – покаянням, за всі гріхи,

– пояснила вона.

Один із хасидів розповів, якщо двоє людей моляться про одне і те ж, то молитва стає вдвічі сильнішою.

Хасиди помолилися за мир в Україні / Фото Суспільного

