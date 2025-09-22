Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.
Дивіться також Рош га-Шана в Україні: чому десятки тисяч хасидів щороку їдуть до Умані
Як хасиди молилися за мир в Україні?
Загалом до обідньої молитви долучилися близько 10 тисяч хасидів.
Їм навіть не завадило те, що у цей час лунала повітряна тривога через загрозу застосування балістичного озброєння.
Піар-директорка Міжнародного благодійного фону імені Рабі Нахмана Анастасія Баришнікова розповіла, що це була традиційна для юдеїв молитва із назвою Тікун а-Клалі.
Вона відбувається в районі паломництва брацлавських хасидів в Умані та є наймасованішою. Молитва має назву Тікун а-Клалі – буквальний переклад "всеосяжне виправлення", – це масова молитва, під час якої зачитується зібрання з десяти псалмів царя Давида, читання яких служить тшувою – покаянням, за всі гріхи,
– пояснила вона.
Один із хасидів розповів, якщо двоє людей моляться про одне і те ж, то молитва стає вдвічі сильнішою.
Хасиди помолилися за мир в Україні / Фото Суспільного
Хасиди в Україні: останні новини
Свято Рош га-Шана у 2025 році відзначається з вечора 22 вересня до вечора 24 вересня.
У ДПСУ розповіли, що близько 35 тисяч хасидів прибули до України протягом кількох тижнів до єврейського Нового року.
У ніч на 20 вересня на трасі Київ – Одеса сталася ДТП з автобусом, в якому їхали хасиди. Минулося без постраждалих.