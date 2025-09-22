Про це пише 24 Канал із посиланням на пояснення речника Держприкордонслужби Андрія Демченка в ефірі телемарафону.
Як хасиди перетинають кордон?
У понеділок, 22 вересня, в Умані тисячі хасидів одночасно помолилися за Україну. Взяли участь близько 10 тисяч паломників.
В Умані одночасно молилися 10 тисяч хасидів
Андрій Демченко пояснив, що за кілька тижнів на в'їзд до України вирушило близько 35 тисяч паломників хасидів.
У більшості вони рухалися організованими групами,
– каже він.
Речник ДПСУ підкреслив, що у перетині кордону хасидам могли відмовляти через проблеми з паспортними документами. Також причиною могла бути заборона в'їзду в Україну через порушення законодавства в минулому.
Що відомо про єврейський Новий рік?
Нагадаємо, що щороку на Рош га-Шана десятки тисяч хасидів з усього світу приїжджають до Умані.
Саме в цьому місті було поховано Нахмана із Брацлава, який є засновником брацлавського хасидизму.
Традиція відвідувати могилу Нахмана в дні Рош га-Шана бере початок після його смерті у 1810 році, коли йому було 38 років. Проте з 1990-х років ця практика перетворилася на масштабне явище. Тепер в Умань щороку приїжджають десятки тисяч євреїв.