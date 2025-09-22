Про це пише 24 Канал із посиланням на пояснення речника Держприкордонслужби Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

Як хасиди перетинають кордон?

У понеділок, 22 вересня, в Умані тисячі хасидів одночасно помолилися за Україну. Взяли участь близько 10 тисяч паломників.

В Умані одночасно молилися 10 тисяч хасидів: дивіться фото Суспільного Черкаси

Андрій Демченко пояснив, що за кілька тижнів на в'їзд до України вирушило близько 35 тисяч паломників хасидів.

У більшості вони рухалися організованими групами,

– каже він.

Речник ДПСУ підкреслив, що у перетині кордону хасидам могли відмовляти через проблеми з паспортними документами. Також причиною могла бути заборона в'їзду в Україну через порушення законодавства в минулому.

Що відомо про єврейський Новий рік?