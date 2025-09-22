Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на объяснения представителя Госпогранслужбы Андрея Демченко в эфире телемарафона.

Как хасиды пересекают границу?

В понедельник, 22 сентября, в Умани тысячи хасидов одновременно помолились за Украину. Приняли участие около 10 тысяч паломников.

В Умани одновременно молились 10 тысяч хасидов: смотрите фото Общественного Черкассы

Андрей Демченко объяснил, что за несколько недель на въезд в Украину отправилось около 35 тысяч паломников хасидов.

В большинстве они двигались организованными группами,

– говорит он.

Представитель ГПСУ подчеркнул, что в пересечении границы хасидам могли отказывать из-за проблем с паспортными документами. Также причиной мог быть запрет въезда в Украину из-за нарушения законодательства в прошлом.

Что известно о еврейском Новом годе?