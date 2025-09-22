Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на объяснения представителя Госпогранслужбы Андрея Демченко в эфире телемарафона.
Как хасиды пересекают границу?
В понедельник, 22 сентября, в Умани тысячи хасидов одновременно помолились за Украину. Приняли участие около 10 тысяч паломников.
В Умани одновременно молились 10 тысяч хасидов: смотрите фото Общественного Черкассы
Андрей Демченко объяснил, что за несколько недель на въезд в Украину отправилось около 35 тысяч паломников хасидов.
В большинстве они двигались организованными группами,
– говорит он.
Представитель ГПСУ подчеркнул, что в пересечении границы хасидам могли отказывать из-за проблем с паспортными документами. Также причиной мог быть запрет въезда в Украину из-за нарушения законодательства в прошлом.
Что известно о еврейском Новом годе?
Напомним, что ежегодно на Рош ха-Шана десятки тысяч хасидов со всего мира приезжают в Умань.
Именно в этом городе был похоронен Нахман из Брацлава, который является основателем брацлавского хасидизма.
Традиция посещать могилу Нахмана в дни Рош ха-Шана берет начало после его смерти в 1810 году, когда ему было 38 лет. Однако с 1990-х годов эта практика превратилась в масштабное явление. Теперь в Умань ежегодно приезжают десятки тысяч евреев.