16 ноября, 12:13
Штурмы продолжаются: россияне пытались наступать возле Антоновского моста на Херсонщине

Полина Буянова
Основные тезисы
  • Российские войска пытались наступать возле Антоновского железнодорожного моста на Херсонщине, стремясь вытеснить украинских защитников.
  • За минувшие сутки враг нанес авиационный удар по Одрадо-Каменке и активно обстреливал Херсон из артиллерии.

Утром в воскресенье, 16 ноября, российские войска пытались наступать возле Антоновского железнодорожного моста. Оккупанты стремились вытеснить украинских защитников на Херсонщине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление представителя Сил обороны юга Владислава Волошина в эфире телемарафона.

Что сейчас происходит на Херсонщине?

Владислав Волошин заявил, что противник провел штурмовое действие и пытался наступать у Антоновского железнодорожного моста.

Относительно авиационных ударов: за минувшие сутки враг нанес авиационный удар с использованием 40 неуправляемых авиационных ракет по Одрадо-Каменке, 
– добавил военный.

Также, по его словам, российские войска активно обстреливали сам Херсон из артиллерии. В результате этих атак есть погибшие, раненые и значительные разрушения.

Ситуация на фронте: последние новости

  • Ранее Владислав Волошин заявлял, что враг перебрасывает новые подразделения, в частности десантные, на Херсонское направление. Сейчас там осуществляется перегруппировка сил и средств. 
     

  • Те бригады, которые там были, успехов не имели, поэтому сейчас Россия направляет туда своих десантников. Делают это, как объяснил Волошин, чтобы форсировать Днепр, захватить определенные плацдармы.
     

  • Российские войска также обстреливают правый берег Херсонщины с дронов и артиллерии. Враг и в дальнейшем стремится высадиться на островах Херсонской области.