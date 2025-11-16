Штурмы продолжаются: россияне пытались наступать возле Антоновского моста на Херсонщине
- Российские войска пытались наступать возле Антоновского железнодорожного моста на Херсонщине, стремясь вытеснить украинских защитников.
- За минувшие сутки враг нанес авиационный удар по Одрадо-Каменке и активно обстреливал Херсон из артиллерии.
Утром в воскресенье, 16 ноября, российские войска пытались наступать возле Антоновского железнодорожного моста. Оккупанты стремились вытеснить украинских защитников на Херсонщине.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление представителя Сил обороны юга Владислава Волошина в эфире телемарафона.
Читайте также Усилились атаки на Гуляйпольском направлении: карта фронта на 16 ноября
Что сейчас происходит на Херсонщине?
Владислав Волошин заявил, что противник провел штурмовое действие и пытался наступать у Антоновского железнодорожного моста.
Относительно авиационных ударов: за минувшие сутки враг нанес авиационный удар с использованием 40 неуправляемых авиационных ракет по Одрадо-Каменке,
– добавил военный.
Также, по его словам, российские войска активно обстреливали сам Херсон из артиллерии. В результате этих атак есть погибшие, раненые и значительные разрушения.
Ситуация на фронте: последние новости
Ранее Владислав Волошин заявлял, что враг перебрасывает новые подразделения, в частности десантные, на Херсонское направление. Сейчас там осуществляется перегруппировка сил и средств.
Те бригады, которые там были, успехов не имели, поэтому сейчас Россия направляет туда своих десантников. Делают это, как объяснил Волошин, чтобы форсировать Днепр, захватить определенные плацдармы.
Российские войска также обстреливают правый берег Херсонщины с дронов и артиллерии. Враг и в дальнейшем стремится высадиться на островах Херсонской области.