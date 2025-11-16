Штурмы продолжаются: россияне пытались наступать возле Антоновского моста на Херсонщине

Утром в воскресенье, 16 ноября, российские войска пытались наступать возле Антоновского железнодорожного моста. Оккупанты стремились вытеснить украинских защитников на Херсонщине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление представителя Сил обороны юга Владислава Волошина в эфире телемарафона.

Что сейчас происходит на Херсонщине?

Владислав Волошин заявил, что противник провел штурмовое действие и пытался наступать у Антоновского железнодорожного моста.

Относительно авиационных ударов: за минувшие сутки враг нанес авиационный удар с использованием 40 неуправляемых авиационных ракет по Одрадо-Каменке,

– добавил военный.

Также, по его словам, российские войска активно обстреливали сам Херсон из артиллерии. В результате этих атак есть погибшие, раненые и значительные разрушения.

