Штурми тривають: росіяни намагалися наступати біля Антонівського мосту на Херсонщині

Зранку в неділю, 16 листопада, російські війська намагалися наступати біля Антонівського залізничного мосту. Окупанти прагнули витіснити українських захисників на Херсонщині.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву речника Сил оборони півдня Владислава Волошина в ефірі телемарафону.

Читайте також Посилилися атаки на Гуляйпільському напрямку: карта фронту на 16 листопада

Що зараз відбувається на Херсонщині?

Владислав Волошин заявив, що противник провів штурмову дію та намагався наступати біля Антонівського залізничного мосту.

Щодо авіаційних ударів: за минулу добу ворог завдав авіаційного удару з використанням 40 некерованих авіаційних ракет по Одрадо-Кам'янці,

– додав військовий.

Також, за його словами, російські війська активно обстрілювали сам Херсон з артилерії. Унаслідок цих атак є загиблі, поранені та значні руйнування.

Ситуація на фронті: останні новини