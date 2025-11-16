Укр Рус
Штурми тривають: росіяни намагалися наступати біля Антонівського мосту на Херсонщині
16 листопада, 12:13
Штурми тривають: росіяни намагалися наступати біля Антонівського мосту на Херсонщині

Поліна Буянова
Основні тези
  • Російські війська намагалися наступати біля Антонівського залізничного мосту на Херсонщині, прагнучи витіснити українських захисників.
  • За минулу добу ворог завдав авіаційного удару по Одрадо-Кам'янці та активно обстрілював Херсон з артилерії.

Зранку в неділю, 16 листопада, російські війська намагалися наступати біля Антонівського залізничного мосту. Окупанти прагнули витіснити українських захисників на Херсонщині.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву речника Сил оборони півдня Владислава Волошина в ефірі телемарафону.

Що зараз відбувається на Херсонщині?

Владислав Волошин заявив, що противник провів штурмову дію та намагався наступати біля Антонівського залізничного мосту.

Щодо авіаційних ударів: за минулу добу ворог завдав авіаційного удару з використанням 40 некерованих авіаційних ракет по Одрадо-Кам'янці, 
– додав військовий.

Також, за його словами, російські війська активно обстрілювали сам Херсон з артилерії. Унаслідок цих атак є загиблі, поранені та значні руйнування.

Ситуація на фронті: останні новини

  • Раніше Владислав Волошин заявляв, що ворог перекидає нові підрозділи, зокрема десантні, на Херсонський напрямок. Наразі там здійснюється перегрупування сил і засобів. 
     

  • Ті бригади, які там були, успіхів не мали, тому зараз Росія спрямовує туди своїх десантників. Роблять це, як пояснив Волошин, аби форсувати Дніпро, захопити певні плацдарми.
     

  • Російські війська також обстрілюють правий берег Херсонщини з дронів та артилерії. Ворог й надалі прагне висадитись на островах Херсонської області.