Желаемое за действительное: Россия выдает фейковый "плацдарм" на Херсонщине за успех, – ISW

На Херсонском направлении россияне продолжают проводить наземные штурмы, чтобы продвинуться вперед и закрепиться на правом берегу Днепра, однако их попытки тщетны. Украинские силы эффективно сдерживают атаки врага, нанося ему существенные потери и разрушая его технический потенциал.

Вражеская армия 25 и 26 октября пыталась прорваться вблизи Антоновского моста, что к востоку от Херсона. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Какова ситуация на Херсонском направлении?

Российские войска активизировались 25 и 26 октября на Херсонщине, в частности совершили 2 атаки на позиции украинских сил, которые расположены к востоку от города Херсон в районе моста Антоновского шоссе. В то же время российский милблогер заявил, что подразделения ВДВ якобы "зачищают" остров Карантинный, который расположен к юго-западу от Херсона.



Карта боевых действий на Херсонщине 26 октября / ISW

Однако аналитики Института изучения войны отмечают, что эти сообщения не подкреплены никакими доказательствами. Они считают, что Кремль целенаправленно распространяет такие заявления, чтобы создать ложное представление о своих успехах на правом берегу Днепра. Эта тактика россиян является элементом еще большей информационно-психологической операции, целью которой является посеять сомнения среди украинцев и партнеров Украины относительно реального положения дел на фронте.

На самом деле никакого плацдарма российские силы на правом берегу Днепра не имеют, а их попытки там утвердиться заканчивались неудачами.

Что известно о других направлениях по состоянию на 26 октября?

На севере Сумской области и на Покровском направлении россияне продолжают наступать, однако прогресса не достигли. На севере Харьковской области и на направлении Великого Бурлука российские войска также не продвинулись вперед.

Украинские силы смогли закрепиться и продвинуться на Купянском направлении и в тактическом районе Доброполье.

На Северском и Лиманском направлениях и в тактическом районе Константиновка-Дружковкана российские войска достигли определенного продвижения.