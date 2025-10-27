Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны.

Как изменилась ситуация на фронте?

Российские войска 25 и 26 октября атаковали в Курской и Сумской областях, в частности к северу от города Сумы вблизи Кондратовки и Константиновки, а также на северо-восток от города Сумы вблизи Юнаковки и Алексеевки. В общем оккупанты продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но подтвержденного прогресса не достигли.

В течение последних двух дней оккупанты наступали также к северу от Харькова в направлении Липцов и на северо-восток от Харькова в районе Волчанска и Волчанских Хуторов. Так, захватчики продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но не продвинулись вперед.

Наступательные операции вражеские силы продолжили и на направлении Великого Бурлука, но подтвержденного прогресса не достигли.

Аналитики отмечают, что украинские войска удерживали позиции или недавно продвинулись на Купянском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 26 октября, указывают на то, что ВСУ удерживают позиции к востоку от Песчаного (к юго-востоку от Купянска), района, в котором российские источники ранее утверждали, что их войска удерживают позиции.

Обзор фронта от ISW / Карты Института изучения войны

Силы обороны удерживали позиции или недавно продвинулись в направлении Борова. Согласно геолокационных видеозаписей, опубликованных 25 октября, украинские войска удерживают позиции к востоку от Копанок (к востоку от Боровой). Ранее оккупанты утверждали, что российские войска удерживают там позиции.

Российские захватчики недавно продвинулись на Лиманском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 26 октября, свидетельствуют о том, что захватчики продвинулись вдоль автомагистрали Лиман-Дружелюбовка O0526 к северу от Ставок (к северу от Лимана).

Армия Кремля недавно продвинулась на Северском направлении. Геолокационные видеозаписи свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись в северной части Дроновки (к северо-западу от Северска) и на юго-востоке Северска.

Российские войска продвигались в тактическом районе Константиновка-Дружковка. Геолокационные видеозаписи свидетельствуют о том, что оккупанты недавно продвинулись на северо-запад от населенного пункта Русин Яр (к югу от Дружковки).

Украинская армия недавно продвинулась в тактическом районе Доброполья. Геолокационные видеозаписи указывают на то, что ВСУ продвинулись на северо-восток от Нового Шахова (к востоку от Доброполья).

Российские войска продолжили наступательные операции на Покровском направлении и на Новопавловском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.

Также оккупанты вели наступательные операции на Великомихайловском направлении, но не продвинулись вперед, как и на западе Запорожской области. Захватчики продолжали ограниченные наземные атаки и на Херсонском направлении, но не продвинулись вперед. В частности, вражеская армия атаковала к востоку от Херсона вблизи Антоновского моста.

