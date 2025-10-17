Об этом в эфире 24 Канала рассказал офицер структурного подразделения ГО БАС "Феникс" Вадим Симениш, отметив, что выполняет боевые задачи на Константиновском направлении. Там, по-прежнему, сложная и динамичная ситуация.

Как изменилась ситуация на фронте с началом холодов?

Вадим Симениш подчеркнул, что оккупанты постоянно пытаются прорвать линию обороны наших защитников. Однако его подразделению вместе со смежными удалось уничтожить немало вражеских сил.

Какая ситуация на Донецком направлении: карта

Кроме того, наблюдаем оживление врага в районе населенных пунктов Торецк и Курдюмовка. Там продолжается движение малых пехотных групп, но, несмотря на трудности, Силы обороны полностью контролируют ситуацию,

– сказал офицер.

Из-за ухудшения погодных условий оккупанты начали использовать тяжелую бронированную технику. Однако, несмотря на сложные условия, подразделение ГВ БАС "Феникс" продолжает выполнять свои задачи.

Обратите внимание! Продолжается сбор на авто для подразделения "Феникс". Эта машина необходима бойцам, чтобы иметь возможность еще эффективнее выполнять боевые задачи на передовой. Призываем присоединиться к сбору по ссылке.

Вадим Симениш спрогнозировал, что с наступлением дождей и холодов можно ожидать усиления интенсивности движения вражеской бронетехники.

Какова ситуация в Донецкой области?