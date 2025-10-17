Про це в етері 24 Каналу розповів офіцер структурного підрозділу ГВ БАС "Фенікс" Вадим Симениш, зазначивши, що виконує бойові завдання на Костянтинівському напрямку. Там, як і раніше, складна та динамічна ситуація.

Як змінилась ситуація на фронті з початком холодів?

Вадим Симениш підкреслив, що окупанти постійно намагаються прорвати лінію оборони наших захисників. Проте його підрозділу разом із суміжними вдалось знищити чимало ворожих сил.

Яка ситуація на Донецькому напрямку: карта

Окрім того, спостерігаємо пожвавлення ворога у районі населених пунктів Торецьк та Курдюмівка. Там продовжується рух малих піхотних груп, але, попри труднощі, Сили оборони повністю контролюють ситуацію,

– сказав офіцер.

Через погіршення погодних умов окупанти почали використовувати важку броньовану техніку. Однак, попри складні умови, підрозділ ГВ БАС "Фенікс" продовжує виконувати свої завдання.

Вадим Симениш спрогнозував, що з настанням дощів та холодів можна очікувати посилення інтенсивності руху ворожої бронетехніки.

Яка ситуація на Донеччині?