Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Інститут вивчення війни.

Дивіться також У підрозділі "Фенікс" розповіли, як змінилася тактика росіян з приходом холодів

Як змінилася ситуація на фронті?

Російські війська 25 та 26 жовтня атакували в Курській та Сумській областях, зокрема на північ від міста Суми поблизу Кіндратівки та Костянтинівки, а також на північний схід від міста Суми поблизу Юнаківки та Олексіївки. Загалом окупанти продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але підтвердженого прогресу не досягли.

Протягом останніх двох днів окупанти наступали також на північ від Харкова в напрямку Липців і на північний схід від Харкова в районі Вовчанська і Вовчанських Хуторів. Так, загарбники продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, але не просунулися вперед.

Наступальні операції ворожі сили продовжили і на напрямку Великого Бурлука, але підтвердженого прогресу не досягли.

Аналітики зазначають, що українські війська утримували позиції або нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 26 жовтня, вказують на те, що ЗСУ утримують позиції на схід від Піщаного (на південний схід від Куп'янська), району, в якому російські джерела раніше стверджували, що їхні війська утримують позиції.

Огляд фронту від ISW / Карти Інституту вивчення війни

Сили оборони утримували позиції або нещодавно просунулися в напрямку Борова. Відповідно до геолокаційних відеозаписів, опублікованих 25 жовтня, українські війська утримують позиції на схід від Копанок (на схід від Борової). Раніше окупанти стверджували, що російські війська утримують там позиції.

Російські загарбники нещодавно просунулися на Лиманському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 26 жовтня, свідчать про те, що загарбники просунулися вздовж автомагістралі Лиман-Дружелюбівка O0526 на північ від Ставок (на північ від Лимана).

Армія Кремля нещодавно просунулася на Сіверському напрямку. Геолокаційні відеозаписи свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в північній частині Дронівки (на північний захід від Сіверська) та на південному сході Сіверська.

Російські війська мали просування в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка. Геолокаційні відеозаписи свідчать про те, що окупанти нещодавно просунулися на північний захід від населеного пункту Русин Яр (на південь від Дружківки).

Українська армія нещодавно просунулася в тактичному районі Добропілля. Геолокаційні відеозаписи вказують на те, що ЗСУ просунулися на північний схід від Нового Шахова (на схід від Добропілля).

Російські війська продовжили наступальні операції на Покровському напрямку та на Новопавлівському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли.

Також окупанти вели наступальні операції на Великомихайлівському напрямку, але не просунулися вперед, як і на заході Запорізької області. Загарбники продовжували обмежені наземні атаки і на Херсонському напрямку, але не просунулися вперед. Зокрема, ворожа армія атакувала на схід від Херсона поблизу Антонівського мосту.

Дивіться також Більшість території вже зачистили, – військовий розповів про успіхи на Добропільському напрямку

Ситуація на фронті: останні новини