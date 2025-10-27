Бажане за дійсне: Росія видає фейковий "плацдарм" на Херсонщині за успіх, – ISW

На Херсонському напрямку росіяни продовжують проводити наземні штурми, щоб просунутись вперед і закріпитись на правому березі Дніпра, однак їхні спроби марні. Українські сили ефективно стримують атаки ворога, завдаючи йому суттєвих втрат і руйнуючи його технічний потенціал.

Ворожа армія 25 та 26 жовтня намагалась прорватись поблизу Антонівського мосту, що на схід від Херсона. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Дивіться також Росіяни продовжують наступальні операції, просування ворога та успіхи ЗСУ: звіт і карти ISW

Яка ситуація на Херсонському напрямку?

Російські війська активізувались 25 та 26 жовтня на Херсонщині, зокрема здійснили 2 атаки на позиції українських сил, які розташовані на схід від міста Херсон у районі мосту Антонівського шосе. Водночас російський мілблогер заявив, що підрозділи ВДВ нібито "зачищають" острів Карантинний, який розташований на південний захід від Херсона.



Карта бойових дій на Херсонщині 26 жовтня / ISW

Однак аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що ці повідомлення не підкріплені жодними доказами. Вони вважають, що Кремль цілеспрямовано поширює такі заяви, щоб створити хибне уявлення про свої успіхи на правому березі Дніпра. Ця тактика росіян є елементом ще більшої інформаційно-психологічної операції, метою якої є посіяти сумніви серед українців та партнерів України щодо реального стану справ на фронті.

Насправді ніякого плацдарму російські сили на правому березі Дніпра не мають, а їхні спроби там утвердитись закінчувались невдачами.

Що відомо про інші напрямки станом на 26 жовтня?

На півночі Сумської області та на Покровському напрямку росіяни продовжують наступати, однак прогресу не досягли. На півночі Харківської області та на напрямку Великого Бурлука російські війська також не просунулися вперед.

Українські сили змогли закріпитись та просунутись на Куп'янському напрямку та в тактичному районі Добропілля.

На Сіверському та Лиманському напрямках та в тактичному районі Костянтинівка-Дружківкана російські війська досягли певного просування.