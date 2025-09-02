Десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады при поддержке HIMARS нанесли сокрушительный удар по колонне российской бронетехники, которая пыталась выдвинуться из тылового района в направлении Покровска. Вражескую группу обнаружила аэроразведка.

Вся бронетехника врага была уничтожена. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ivan Franko Group і Милитарный.

Смотрите также Возможное обострение на фронте, – полковник запаса объяснил, какие действия врага об этом свидетельствуют

Что известно об уничтожении российской штурмовой группы возле Покровска?

Вечером 28 августа аэроразведка обнаружила передвижение вражеской штурмовой группы на глубине около 10 километров в тылу. Колонна двигалась из населенного пункта Прогресс в сторону Малиновки, расположенной к востоку от Покровска.

Россияне выдвинули 7 единиц техники, среди которой были танки и БМП. Общая численность составляла до 100 военных, часть из которых передвигалась на мотоциклах.

По наводке аэроразведки колонну накрыли ударом с HIMARS, после чего по рассыпанным подразделениям отработали FPV-дроны. Когда враг оставил поврежденную технику, украинские ракетчики нанесли еще один удар, окончательно добив остатки штурмовой группы.

По данным десантников, в результате операции уничтожена вся бронетехника и ликвидировано не менее 50 оккупантов.

HIMARS уничтожает вражескую колонну под Покровском: смотрите видео

Бойцы предполагают, что разгромленная группа могла входить в состав подразделений, переброшенных из Курской области на Донетчину, в частности из 155-й бригады морской пехоты России. Появление под Покровском подразделений с другого направления могло бы объяснить использование большого количества бронетехники в районе, где длительное время россияне используют исключительно малые пехотные группы для минимизации потерь от беспилотников.

В последнее время российские подразделения начали активно просачиваться через "серую зону" в тыловые районы, что привело к образованию выступлений в направлении населенных пунктов Золотой Колодец и Веселое. Именно десантники 79-й бригады ранее участвовали в блокировании и зачистке вражеской пехоты, которая без поддержки техники пыталась закрепиться в этих селах.

Потери врага: последние новости