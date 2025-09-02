Десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади за підтримки HIMARS завдали нищівного удару по колоні російської бронетехніки, що намагалася висунутися з тилового району в напрямку Покровська. Ворожу групу виявила аеророзвідка.

Уся бронетехніка ворога була знищена. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ivan Franko Group і Мілітарний.

Що відомо про знищення російської штурмової групи біля Покровська?

Увечері 28 серпня аеророзвідка виявила пересування ворожої штурмової групи на глибині близько 10 кілометрів у тилу. Колона рухалася з населеного пункту Прогрес у бік Малинівки, розташованої на схід від Покровська.

Росіяни висунули 7 одиниць техніки, серед якої були танки та БМП. Загальна чисельність складала до 100 військових, частина з яких пересувалася на мотоциклах.

За наведенням аеророзвідки колону накрили ударом із HIMARS, після чого по розсипаних підрозділах відпрацювали FPV-дрони. Коли ворог залишив пошкоджену техніку, українські ракетники завдали ще одного удару, остаточно добивши залишки штурмової групи.

За даними десантників, у результаті операції знищено всю бронетехніку та ліквідовано щонайменше 50 окупантів.

HIMARS знищує ворожу колону під Покровськом: дивіться відео

Бійці припускають, що розгромлена група могла входити до складу підрозділів, перекинутих із Курської області на Донеччину, зокрема з 155-ї бригади морської піхоти Росії. Поява під Покровськом підрозділів з іншого напрямку могла б пояснити використання великої кількості бронетехніки в районі, де тривалий час росіяни використовують виключно малі піхотні групи для мінімізації втрат від безпілотників.

Останнім часом російські підрозділи почали активно просочуватися через "сіру зону" у тилові райони, що призвело до утворення виступів у напрямку населених пунктів Золотий Колодязь та Веселе. Саме десантники 79-ї бригади раніше брали участь у блокуванні та зачистці ворожої піхоти, яка без підтримки техніки намагалась закріпитися в цих селах.

