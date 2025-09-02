При цьому загальні втрати противника вже перевищили 1 083 000. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії у війні?
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила:
- особового складу – близько 1 083 790 (+850);
- танків – 11 156 (+1);
- бойових броньованих машин – 23 233 (+4);
- артилерійських систем – 32 301 (+53);
- РСЗВ – 1477 (+1);
- засобів ППО – 1213 (+0);
- літаків – 422 (+0);
- гелікоптерів – 341 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 55 446 (+170);
- крилатих ракет – 3 664 (+0);
- кораблів та катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 60 488 (+89);
- спеціальної техніки – 3 952 (+0).
Втрати Росії на 2 вересня / Інфографіка Генштабу
Втрати Росії у війні: коротко про головне
Головком Олександр Сирський повідомив, що лише за серпень 2025 року втрати окупантів у живій силі склали 28 790 осіб. Генерал подякував українським воїнам за професіоналізм.
Спецпідрозділ ГУР МОУ "Примари" вдарив дронами по авіабазі окупантів у Гвардійському, що на території тимчасово окупованого Криму. Уражено два гелікоптери Мі-8.
В окупованих Олешках росіяни підірвалися на вибухівці, намагаючись зняти українські прапори. Ймовірно, після встановлення наші сили здійснили дистанційне мінування.