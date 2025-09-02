При этом общие потери противника уже превысили 1 083 000 человек. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Россия оккупировала два села на Днепропетровщине: как изменилась линия фронта за неделю

Какие потери России в войне?

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла:

личного состава – около 1 083 790 (+850);

танков – 11 156 (+1);

боевых бронированных машин – 23 233 (+4);

артиллерийских систем – 32 301 (+53);

РСЗО – 1477 (+1);

средств ПВО – 1213 (+0);

самолетов – 422 (+0);

вертолетов – 341 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 55 446 (+170);

крылатых ракет – 3 664 (+0);

кораблей и катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 60 488 (+89);

специальной техники – 3 952 (+0).

Потери России на 2 сентября / Инфографика Генштаба

Потери России в войне: коротко о главном